Врач назвала продукты, которые нельзя есть беременным перед родами

Многие мамы не знают, что есть перед родами и можно ли вообще что-нибудь есть. Правильные продукты могут зарядить энергией и успокоить женщину перед важным процессом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу акушер-гинеколога Элизабет Идову.
Распространенная ошибка, которую врач часто замечает, заключается в том, что женщины приходят в роддом с едой, которой наоборот нужно избегать.
"Я часто вижу рис, чипсы и другие острые блюда. Вас вырвет, если вы съедите все это", - рассказала она.
Женщина, находящаяся в активной фазе родов, может захотеть выпить только чуть-чуть чистой воды, но никак сладкой. У многих женщин возникает сильное желание сделать глоток воды непосредственно перед последними потугами. Это происходит потому, что в организме наблюдается резкий выброс адреналина.
Очень долгое время во многих роддомах существовал строгий запрет на еду и питье во время родов с целью предотвращения тяжелых осложнений в случае, если понадобится анестезия.
Однако многие современные специалисты придерживаются мнения, что роженицу нельзя ограничивать. Женщина должна полагаться на свои ощущения голода и жажды и делать так, как ей этого хочется.
Но не поддавайтесь искушению съесть жирную или острую пищу. При необходимости утолите голод легким перекусом безопасными продуктами, ведь это обеспечит более комфортное течение родов.
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