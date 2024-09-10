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Врач назвала продукты, которые нельзя есть беременным перед родами

Какие продукты нельзя есть перед родами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие мамы не знают, что есть перед родами и можно ли вообще что-нибудь есть. Правильные продукты могут зарядить энергией и успокоить женщину перед важным процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу акушер-гинеколога Элизабет Идову.

Какую ошибку совершают женщины

Распространенная ошибка, которую врач часто замечает, заключается в том, что женщины приходят в роддом с едой, которой наоборот нужно избегать.

"Я часто вижу рис, чипсы и другие острые блюда. Вас вырвет, если вы съедите все это", - рассказала она.

Чего хотят беременные перед родами

Женщина, находящаяся в активной фазе родов, может захотеть выпить только чуть-чуть чистой воды, но никак сладкой. У многих женщин возникает сильное желание сделать глоток воды непосредственно перед последними потугами. Это происходит потому, что в организме наблюдается резкий выброс адреналина.

Очень долгое время во многих роддомах существовал строгий запрет на еду и питье во время родов с целью предотвращения тяжелых осложнений в случае, если понадобится анестезия.

Однако многие современные специалисты придерживаются мнения, что роженицу нельзя ограничивать. Женщина должна полагаться на свои ощущения голода и жажды и делать так, как ей этого хочется.

Но не поддавайтесь искушению съесть жирную или острую пищу. При необходимости утолите голод легким перекусом безопасными продуктами, ведь это обеспечит более комфортное течение родов.

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беременностьЗдоровая едаЗдоровье