Лікар назвала популярний серед українців напій, який спричиняє випадіння волосся

Які напої призводять до випадіння волосся

За словами медика, газовані та енергетичні напої можуть сприяти випаданню волосся та тривожності у чоловіків.

Ці напої часто містять цукор і багато добавок, які можуть порушити баланс гормонів в організмі та негативно вплинути на загальний стан здоров’я.

Вони містять високий вміст кофеїну, що може підвищити рівень кортизолу - гормону стресу. Крім того, надлишок цукру пов’язаний із поганим кровообігом і запаленням, яке може як послабити волосяні фолікули, так і збільшити випадання волосся.

Поєднання високого рівня кортизолу та цукру може посилити почуття тривоги та надмірно стимулювати нервову систему. Підвищений стан стресу також призводить до втрати волосся, і це створює більше запалення.

Якщо ви помітили разке випадіння волосся, то варто змінити спосіб життя.

Команда з Університету Цінхуа в Пекіні досліджувала зв’язок між споживанням підсолоджених напоїв (SSB) і облисіння. Їхні висновки показали, що збільшення споживання SSB пов’язане з більшим ризиком розвитку MPHL - випадіння волосся у чоловіків.

SSB - це будь-які напої, які містять доданий цукор у різних формах, наприклад:

коричневий цукор

кукурудзяний сироп

декстроз

фруктозу

глюкозу

кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

мальтозу

сахарозу

Деякі поширені приклади включають звичайну газовану воду, напої з фруктовим смаком, спортивні напої, енергетичні напої, підсолоджену воду та каву чи чай із додаванням цукру.

Дослідники з Університету Цінхуа виявили, що чоловіки, у яких виникло облисіння, споживають майже вдвічі більше підсолоджених напоїв, ніж ті, хто не має цього захворювання. Вони підкреслили, що їхні висновки вказують на кореляцію, а не на пряму причину.

Скільки нормально втрачати волосся на добу

Важливо пам'ятати, що втрата волосся - це нормально. Людина може втрачати від 50 до 100 волосся на день, часто непомічаючи.

Зазвичай випадання волосся не викликає занепокоєння, але іноді це може бути ознакою захворювання. Деякі типи випадіння волосся є постійними, як чоловіче та жіноче облисіння. Цей тип випадіння волосся зазвичай може бути спадковим.

Інші типи випадіння волосся можуть бути тимчасовими. Вони можуть бути викликані хворобою, стресом, лікуванням раку, втратою ваги або дефіцитом заліза.