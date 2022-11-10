Лікар назвала популярні напої, які заборонено давати дітям: що важливо знати

Рідина відіграє важливу роль в раціоні дітей. Але що варто пити, а він ого краще відмовитись, повинні знати батьки. Все тому, що деякі напої можуть зашкодити маленькому організму дітей.
Про це повідомила педіатр Наталія Склярчук в Instagram.
За словами лікаря, не усі напої підходять малюкам. Зокрема, найкраще привчити дітей пити звичайну водичку.
До 6 місяців педіатр не рекомендує давати дітям нічого, окрім грудного молока матері та суміші. Інші рідини тільки за показами лікаря.
Зокрема, до 12 місяці не можна давати:
Найкраще давати цілі овочі та фрукти, адже вони містять в собі клітковину.
До 2 років малюк не повинен пити:
Окрім того, діти до 5 років не повинні пити:
Важливо пам'ятати, що до 18 річного віку не можна вживати спиртні напої.
"Які б ви не бачили соку в магазині з позначкою 4 місяці +, чи надписи дитячий 100% сік, дитячий чай з народження і тд - не ведіться на таке. Це все не є корисним для малюків", - каже педіатр.
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