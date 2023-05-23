Лікар назвала п'ять "міфічних" діагнозів, які ставили ще у СРСР

Багато знайомих нам діагнозів ставили медики в СРСР лише тому, що вони не мали доступу до адекватної медичної інформації.

П'ять "міфічних" діагнозів від радянських медиків

Дисбактеріоз

Загадкове "порушення мікрофлори" кишечника, часто після прийому антибіотиків. Немає єдиних норм мікробіоти. Аналіз калу на дисбактеріоз неінформативний у будь-якому віці.

Остеохондроз

Маючи скарги на біль у спині, пацієнт може почути, що має остеохондроз. А потім йому призначають гори досліджень та купа крапельниць та пігулок. Але насправді остеохондроз – це рентгенологічний діагноз, тобто фізіологічний процес старіння хребта.

Лікар уточнила, що у міжнародній класифікації захворювань остеохондроз існує, проте це захворювання відрізняється від того, як його трактують у нас. Це група рідкісних захворювань, пов'язаних із порушенням нормального розвитку кісток. Як правило, починається в дитинстві як дегенеративний або некротичний стан (хвороби Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейєрмана).

Авітаміноз

Кінець зими – початок весни будь-які симптоми (втома, занепад сил, млявість, низька працездатність, випадання волосся) списують на авітаміноз. Якщо людина щодня повноцінно харчується, в раціоні їсть овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, то не матиме вітамінів. Але можливо за симптомами ховатися і захворювання, яке потрібно діагностувати та лікувати. Тоді вітаміни навряд чи допоможуть.

Вегетосудинна дистонія, або нейроциркуляторна дистонія

Через різноманітність симптомів, які укладаються в цю "хворобу", ВСД ставлять за будь-якого випадку. Пітливість, серцебиття, неприємні відчуття у грудях, коливання артеріального тиску, відчуття тривоги, порушення концентрації уваги і вам поставить цей діагноз.

Насправді це може бути депресія, панічні атаки, тривожний розлад, анемія, гіпотиреоз, аритмія, гіпертонія, синдром хронічної втоми. Іноді симптоми – варіант норми.

Дисциркуляторна енцефалопатія

Діагноз людей старшого віку при скаргах на погіршення пам'яті, головний біль, запаморочення, шум у вухах, зниження концентрації уваги. Вважається, що симптоми виникають через проблеми з судинами, які живлять мозок. Але насправді це звичайний процес старіння мозку. А ще за таким діагнозом може ховатися мігрень, хвороба Альцгеймера, гіпертонія, депресія.