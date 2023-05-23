Врач назвала пять "мифических" диагнозов, которые ставили еще в СССР
Многие знакомые нам диагнозы ставили медики в СССР только потому, что у них не было доступа к адекватной медицинской информации.
Пять абсолютно "мифических" диагнозов назвала в Instagram семейный врач, эндокринолог из Херсона Лилия Сарахман.
Пять "мифических" диагнозов от советских медиков
Дисбактериоз
Загадочное "нарушение микрофлоры" кишечника, часто после приема антибиотиков. Нет единых норм микробиоты. Анализ кала на дисбактериоз неинформативен в любом возрасте.
Остеохондроз
Имея жалобы на боль в спине, пациент может услышать, что у него остеохондроз. А потом ему назначают горы исследований и куча капельниц и таблеток. Но на самом деле остеохондроз - это рентгенологический диагноз, то есть физиологический процесс старения позвоночника.
Врач уточнила, что в международной классификации заболеваний остеохондроз существует, однако это заболевание отличается от того, как его трактуют у нас. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние (болезни Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейермана).
Авитаминоз
Конец зимы – начало весны любые симптомы (усталость, упадок сил, вялость, низкая работоспособность, выпадение волос) списывают на авитаминоз. Если человек ежедневно полноценно питается, в рационе ест овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, то у него не будет недостатка витаминов. Но возможно за симптомами скрываться и заболевание, которое нужно диагностировать и лечить. Тогда витамины вряд ли помогут.
Вегетососудистая дистония, или нейроциркуляторная дистония
Из-за разнообразия симптомов, которые укладываются в эту "болезнь", ВСД ставят при любом случае. Потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в груди, колебания артериального давления, чувство тревоги, нарушение концентрации внимания и вам поставят этот диагноз.
На самом деле это может быть депрессия, панические атаки, тревожное расстройство, анемия, гипотиреоз, аритмия, гипертония, синдром хронической усталости. Иногда симптомы – вариант нормы.
Дисциркуляторная энцефалопатия
Диагноз людей старшего возраста при жалобах на ухудшение памяти, головные боли, головокружение, шум в ушах, снижение концентрации внимания. Считается, что симптомы возникают из-за проблем с сосудами, питающими мозг. Но на самом деле это нормальный процесс старения мозга. А еще за таким диагнозом может скрываться мигрень, болезнь Альцгеймера, гипертония, депрессия.
Ранее кардиолог рассказала, как избежать артериальной гипертензии.
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