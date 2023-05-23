Врач назвала пять "мифических" диагнозов, которые ставили еще в СССР

Многие знакомые нам диагнозы ставили медики в СССР только потому, что у них не было доступа к адекватной медицинской информации.

Пять "мифических" диагнозов от советских медиков

Дисбактериоз

Загадочное "нарушение микрофлоры" кишечника, часто после приема антибиотиков. Нет единых норм микробиоты. Анализ кала на дисбактериоз неинформативен в любом возрасте.

Остеохондроз

Имея жалобы на боль в спине, пациент может услышать, что у него остеохондроз. А потом ему назначают горы исследований и куча капельниц и таблеток. Но на самом деле остеохондроз - это рентгенологический диагноз, то есть физиологический процесс старения позвоночника.

Врач уточнила, что в международной классификации заболеваний остеохондроз существует, однако это заболевание отличается от того, как его трактуют у нас. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние (болезни Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейермана).

Авитаминоз

Конец зимы – начало весны любые симптомы (усталость, упадок сил, вялость, низкая работоспособность, выпадение волос) списывают на авитаминоз. Если человек ежедневно полноценно питается, в рационе ест овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, то у него не будет недостатка витаминов. Но возможно за симптомами скрываться и заболевание, которое нужно диагностировать и лечить. Тогда витамины вряд ли помогут.

Вегетососудистая дистония, или нейроциркуляторная дистония

Из-за разнообразия симптомов, которые укладываются в эту "болезнь", ВСД ставят при любом случае. Потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в груди, колебания артериального давления, чувство тревоги, нарушение концентрации внимания и вам поставят этот диагноз.

На самом деле это может быть депрессия, панические атаки, тревожное расстройство, анемия, гипотиреоз, аритмия, гипертония, синдром хронической усталости. Иногда симптомы – вариант нормы.

Дисциркуляторная энцефалопатия

Диагноз людей старшего возраста при жалобах на ухудшение памяти, головные боли, головокружение, шум в ушах, снижение концентрации внимания. Считается, что симптомы возникают из-за проблем с сосудами, питающими мозг. Но на самом деле это нормальный процесс старения мозга. А еще за таким диагнозом может скрываться мигрень, болезнь Альцгеймера, гипертония, депрессия.