Лікар назвала основну причину смертей українців у 2022 році: свіжі дані

За 2022 рік в Україні померло 570248 осіб. Йдеться лише про факти смертей після паталогоантомічних розтинів. Сюди не входять травми, отруєння та самогубства.
Лікар зі Львова Вікторія П'єць назвала найчастішу причину смерті українців за минулий рік.
Перше місце – серцево-судинні захворювання. Сюди входять інфаркт міокарда, інсульти як ішемічні, і геморагічні, ішемічна хвороба серця.
На другому місці – злоякісні новоутворення, зокрема рак молочної залози, простати, шлунка та кишечника.
На третьому місці зараз – інфекційні захворювання (у тому числі і COVID, грип, менінгококцемія).
Як ми раніше писали, лікарка назвала ознаки скарлатини, яка швидко поширюється.
До речі, раніше ми розповідали про те, що діти почали частіше діагностувати захворювання, характерне для 60-річних.