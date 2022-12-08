Доктор назвала основную причину смертей украинцев в 2022 году: свежие данные

За 2022 год в Украине умерли 570248 человек. Речь идет только о фактах смертей после паталогоантомических вскрытий. Сюда не входят травмы, отравления и самоубийства.
Доктор из Львова Виктория Пьец назвала самую частую причину смерти украинцев за прошедший год.
Первое место – сердечно – сосудистые заболевания. Сюда входят инфаркт миокарда, инсульты как ишемические, так и геморрагические, ишемическая болезнь сердца.
На втором месте – злокачественные новообразования, в частности рак молочной железы, простаты, желудка и кишечника.
На третьем месте в настоящее время – инфекционные заболевания (в том числе и COVID, грипп, менингококцемия).
Как мы ранее писали, врач назвала признаки скарлатины, которая быстро распространяется.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что у детей начали чаще диагностировать заболевание, характерное для 60-летних.