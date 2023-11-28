Є у будь-якому маркеті. Лікар назвала недорогий продукт, який збільшить тривалість життя

Жити довго - бажання багатьох із нас. Ні для кого не секрет, що саме правильне харчування - це запорука здоров'я.

Що потрібно їсти, щоб прожити довше, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Що потрібно їсти для довголіття

Так, доктор Сара Кайат ще раз нагадала про необхідність включати у свій раціон фрукти та овочі. На запитання, який овоч є найкориснішим, медик відповіла, що це броколі.

"Це дешево, легко доступно, і просто чудово. У броколі є хімічна речовина під назвою сульфорафан, і було доведено, що він є антиоксидантом та протизапальним засобом", - сказала вона.

І через кілька годин після вживання брокколі ви виявите, що ці рівні у вашій крові підвищуються, і вони допомагають імунному захисту.

Сульфорафан також відомий як з'єднання, що бореться з раком. Дослідження пов'язали це зі зниженням ризику раку простати, раку молочної залози, раку кишечника та раку порожнини рота.

Брокколі також містить вітамін С, вітамін А, вітамін К та інші поживні речовини.

Наприклад, вітамін А корисний для очей, він необхідний для зниження ризику катаракти, вікової зміни жовтої плями та погіршення зору у міру того, як ми стаємо старшими.

Декілька досліджень також показали, що броколі може підтримувати здоров'я серця різними способами.

Підвищений рівень "поганого" холестерину ЛПНГ та тригліцеридів є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань. Але броколі може зіграти роль у покращенні цих показників.

Скільки коштує броколі в Україні

Зазначимо, що зараз на прилавках магазинів дуже великий вибір замороженої броколі за привабливими цінами. Ціна овочів стартує від 39.99 гривень за 400 грамів.

Ціна брокколі в Україні (Скріншот)

.