Есть в любом маркете. Врач назвала недорогой продукт, который увеличит продолжительность жизни

Жить долго - желание многих из нас. Ни для кого не секрет, что именно правильное питание - это залог здоровья.

Что нужно есть, чтобы прожить дольше, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Что нужно есть для долголетия

Так, доктор Сара Кайат еще раз напомнила о необходимости включать в свой рацион фрукты и овощи. На вопрос, какой овощ, является самым полезным, медик ответила, что это брокколи.

"Это дешево, легко доступно, и просто великолепно. В брокооли есть химическое вещество под названием сульфорафан, и было доказано, что он является антиоксидантом и противовоспалительным средством", - сказала она.

И через несколько часов после употребления брокколи вы обнаружите, что эти уровни в вашей крови повышаются, и они помогают иммунной защите.

Сульфорафан также известен как соединение, борющееся с раком. Исследования связали это со снижением риска рака простаты, рака молочной железы, рака кишечника и рака полости рта.

Брокколи также содержит витамин С, витамин А, витамин К и другие питательные вещества.

Например, витамин А полезен для глаз, он необходим для снижения риска катаракты, возрастному изменению желтого пятна и ухудшения зрения по мере того, как мы становимся старше.

Несколько исследований также показали, что брокколи может поддерживать здоровье сердца различными способами.

Повышенный уровень "плохого" холестерина ЛПНП и триглицеридов является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но брокколи может сыграть роль в улучшении этих показателей.

Сколько стоит брокколи в Украине

Отметим, что сейчас на прилавках магазинов очень большой выбор замороженной брокколи по привлекательным ценам. Цена овоща стартует от 39.99 гривен за 400 граммов.

Цена брокколи в Украине (Скриншот)

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