Лікар назвала, яка "стареча" хвороба тепер загрожує 30-річним
Варикоз значно помолодшав і тепер часто розвивається у людей, молодше 30 років, хоч раніше ця хвороба була характерною для осіб похилого віку.
Про це розповіла флеболог Ліна Грішпун в Instagram.
Чому варикоз помолодшав
"За статистикою у світі, з кожним роком зростає кількість хворих на варикоз саме серед людей до 30 років. Чому хвороба прогресує і тепер вона виникає не тільки у літніх людей? Головна причина - генетична схильність та менша рухливість, яка призводить до збільшення венозного тиску в нижніх кінцівках та утруднення відтоку крові", - пояснює лікар.
Також вона додає, що молодь зараз багато часу проводять у телефоні та має низьку фізичну активність.
Які фактори впливають на розвиток хвороби:
- зміна рівня гормонів позначається на еластичності венозних стінок
- малорухливі заняття в університеті та довге просиджування за комп'ютером вдома
- заняття, пов'язані з тривалим перебуванням сидячи або стоячи
- надмірна вага, наслідком чого є збільшення навантаження та зростання тиску на клапани вен нижніх кінцівок
Як зрозуміти, що вам пора до флеболога
"Звертайте увагу на такі симптоми: видимі зміни на шкірі - поява вен, які виступають над поверхнею шкіри, великих варикозних вен та судинної сіточки. А також почуття важкості або втоми в ногах, особливо після тривалої ходьби або стояння", - говорить Гіршпун.
Вона зазначає, що можуть виникати свербіж, печіння або підвищена чутливість у варикозних венах нижніх кінцівок.
"Кровотечі з варикозних вен навіть при незначних травмах або без причини можуть бути ознакою необхідності негайного звернення за допомогою", - каже лікар.
На варикоз вказує потемніння та ущільнення шкіри нижніх кінцівок, трофічні виразки та екземи, набряклість ніг, особливо в кінці дня. А ще локальний біль - інтенсивний або тривалий біль в нижніх кінцівках.
Як захистити себе від розвитку варикозу
Флеболог радить не нехтувати правильним способом життя. А саме дотримуватись наступних рекомендацій:
- слідкувати за раціоном без шкідливих продуктів та напоїв
- багато рухатися та займатися спортом
- слідкувати за своєю вагою
- позбутись шкідливих звичок
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