Лікар назвала поширені хвороби шкіри, якими можна заразитися від інших

Які хвороби не передаються іншим

Псоріаз

Проявляється великими округлими бляшками на тілі, що покриті білуватими лусочками. Також можуть бути уражені нігті та волосиста частина голови.

Це неінфекційне захворювання, яке не передається при спілкуванні, при потисканні руки та при переливанні крові. Псоріаз - це не тільки шкірна хвороба, як вважалося раніше, а системна патологія, з ураженням суглобів, нігтів та слизових оболонок.

Акне

Багато людей бояться заразитись демодексом чи стрептококом і намагаються уникати людей з яскравими проявами висипань.

Акне не передається від контакту людини з людиною. Але в деяких випадках має генетичний характер: обґрунтовується однаковими будовою сальних залоз і чутливістю до патогенів.

Гніздова алопеція

Хвороба виглядає як одне або декілька округлих ділянок без волосся. Також можуть уражатися брови, вії та волосся на тілі.

Дисгідротична екзема кистей

Пацієнти з екземою зазвичай мають суху шкіру рук, з тріщинами та лущенням. На початку загострення з‘являються маленькі міхурці з прозорою рідиною.

Яких хвороб остерігатися

Мікози (грибкові ураження)

На тілі найчастіше проявляються округлими бляшками з чіткими межами, що схильні до розростання. Також гриби часто уражають стопи та нігті.

Мікоз передається контактним шляхом від хворого пацієнта або переносника грибка.

Бородавки

Найчастіше виникають на кистях або стопах. Заразні при безпосередньому контакті зі шкірою, також можна заразитись через чуже взуття та спільні рушники.

Контагіозні молюски

Часто люди думають, що це просто білуваті "прищики", яких поступово стає все більше. Тому їх пробують видавлювати, що призводить до ще більшого розповсюдження вірусу.

У дітей можуть з‘являтися на тулубі чи кінцівках. У дорослих - частіше на лобковій ділянці та на статевих органах.

Контагіозний молюск передається під час:

використання предметів зараженої людини (рушників, постільної білизни)

незахищених статевих контактах з інфікованим (з'являється контагіозний молюск на лобку і в паху)

купанні в басейні та водоймі

Короста

Її прояви найчастіше можна побачити на кистях, у міжпальцевих ділянках та на зап‘ястях. Висип сильно свербить, особливо вночі.

Повністю вберегтися від цієї хвороби дуже складно, адже навіть звичайна поїздка в громадському транспорті може стати причиною зараження.

Сифіліс

Шкірні прояви первинного та вторинного сифілісу є дуже заразними.

Сифіліс називають великим імітатором, бо висипка може бути дуже подібною на прояви інших захворювань. Навіть лікарям буває важко його діагностувати.

Такі ознаки повинні насторожити: щільні безболісні виразки з припіднятими краями, висип на долонях та підошвах, розповсюджені висипання на тулубі.