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Буде тільки гірше. Як і чим категорично не можна годувати дитину під час хвороби

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П'ятниця 09 червня 2023 11:01
Буде тільки гірше. Як і чим категорично не можна годувати дитину під час хвороби Чим категорично не можна годувати дитину під час хвороби (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль
Експерт: Ігор Мельник

На жаль, діти хворіють досить часто. До того ж годування відіграє важливу роль в лікуванні. Важливо переконатися, що дитина отримує необхідні поживні речовини. Однак варто уникати певної їжі та дій, які можуть погіршити стан.

Про те, як і чим категорично не можна годувати дитину під час хвороби розповів педіатр Ігор Мельник у своєму Instagram.

Продукти з високим вмістом жиру, цукру і солі

Кондитерські вироби, шоколад, пиріжки, чипси, газировки, свіжі овочі та фрукти. Ці продукти ускладнюють діяльність підшлункової залози, внаслідок чого може виникнути біль в животі та діарея.

Гостра та кисла їжа

Гостра та кисла їжа може подразнювати та призвести до запалення слизової оболонки шлунка, також може виникнути печія. Тому ні в кому разі не потрібно подібною їжею годувати дитину.

Годувати насильно

Не варто змушувати хвору дитину їсти та змушувати доїдати порцію, якщо вона не хоче. Примусове харчування може викликати нудоту, блювоту та психогенну відмову від їжі. Також це може призвести до розладів харчової поведінки в майбутньому. Пам'ятайте, жодна дитина ніколи не буде добровільно морити себе голодом.

Великі порції

Коли дитинка захворіла, зазвичай в неї немає апетиту. Проте навіть якщо в малюка хороший апетит, то краще його годувати маленькими порціями протягом дня.

Раніше ми писали, як привчити дитину їсти більше фруктів та овочів.

Також читайте, три найгірші помилки в харчуванні дитини, які шкодять здоров'ю.

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