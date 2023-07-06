Врач назвала распространенные болезни кожи, которыми можно заразиться от других

Какие болезни не передаются другим

Псориаз

Проявляется большими округлыми бляшками на теле, покрытыми беловатыми чешуйками. Также могут быть поражены ногти и волосистая часть головы.

Это неинфекционное заболевание, которое не передается при общении, пожатии руки и при переливании крови. Псориаз - это не только кожная болезнь, как считалось ранее, а системная патология, с поражением суставов, ногтей и слизистых.

Акне

Многие боятся заразиться демодексом или стрептококком и пытаются избегать людей с яркими проявлениями высыпаний.

Акне не передается от контакта человека с человеком. Но в некоторых случаях носит генетический характер: обосновывается одинаковым строением сальных желез и чувствительностью к патогенам.

Гнездовая алопеция

Болезнь выглядит как один или несколько округлых участков без волос. Также могут поражаться брови, ресницы и волосы на теле.

Дисгидротическая экзема кистей

Пациенты с экземой обычно имеют сухую кожу рук, с трещинами и шелушением. В начале обострения появляются маленькие пузырьки с прозрачной жидкостью.

Каких болезней опасаться

Микозы (грибковые поражения)

На теле чаще всего проявляются округлыми бляшками с четкими границами, подверженными разрастанию. Также грибы часто поражают стопы и ногти.

Микоз передается контактным путем от больного пациента или переносчика грибка.

Бородавки

Чаще возникают на кистях или стопах. Заразные при непосредственном контакте с кожей также можно заразиться через чужую обувь и совместные полотенца.

Контагиозные моллюски

Часто люди думают, что это просто беловатые прыщики, которых постепенно становится все больше. Поэтому их пробуют выдавливать, что приводит к еще большему распространению вируса.

У детей могут появляться на туловище или конечностях. У взрослых - чаще на лобковом участке и на половых органах.

Контагиозный моллюск передается во время:

использование предметов зараженного человека (полотенец, постельного белья)

незащищенных половых контактах с инфицированным (появляется контагиозный моллюск на лобке и в паху)

купание в бассейне и водоеме

Чесотка

Ее проявления чаще всего можно увидеть на кистях, в межпальцевых участках и запястьях. Сыпь сильно чешется, особенно ночью.

Полностью уберечься от этой болезни очень сложно, ведь даже обычная поездка в общественном транспорте может стать причиной заражения.

Сифилис

Кожные проявления первичного и вторичного сифилиса очень заразные.

Сифилис называют большим имитатором, потому что сыпь может быть очень похожа на проявления других заболеваний. Даже врачам бывает тяжело его диагностировать.

Такие признаки должны насторожить: плотные безболезненные язвы с приподнятыми краями, сыпь на ладонях и подошвах, распространены сыпь на туловище.