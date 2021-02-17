Лига чемпионов: где смотреть сегодня и прогноз на важные матчи 1/8 финала

Сегодня, 17 февраля, состоятся матчи 1/8 Лиги чемпионов. В первых матчах второго игрового дня на этом этапе сойдутся португальский "Порту" и туринский "Ювентус", а также испанская "Севилья" против дортмундской "Боруссии". Оба матча стартуют в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матчи самого престижного клубного турнира Европы, а также кого эксперты считают фаворитами - читайте в материале Styler .

Где смотреть матч "Порту" - "Ювентус"

Португальцы будут принимать своих итальянских соперников на знаменитом "Эштадиу Драгау". Прямую трансляцию этого потенциально исторического поединка можно будет на сервисе MEGOGO и телеканале "Футбол 2".

Скриншот (megogo.net)

Почему "потенциально исторического"? Дело в том, что действующий чемпион Португалии еще ни разу не обыгрывал "старую синьору" в еврокубках. Но, судя по том, что команда Сержио Консейсао в этой Лиге чемпионов не пропускает уже 467 минут (!), а их беспроигрышная серия в турнире составляет 5 матчей, то "Ювентусу" придется крайне сложно. Таким образом, у "Порту" есть все шансы впервые в своей истории обыграть туринский гранд.

Кто же выиграет: "Порту" или "Ювентус"?

Футбольные эксперты уверенны: будет довольно-таки сложный матч, без явного фаворита, ведь у каждой команды есть свои козыри.

Также вспоминается матч этих грандов на этой же стадии 2017 года. Тогда, правда, все было достаточно банально: "Порту" оба матча "всухую" проиграл.

Но не надо делать выводы раньше времени.

"Если посмотреть, как "Ювентус" провел последние матчи у себя в чемпионате и кубке, то можно смело отдать победу "Порту". Ну, или например ничью. Португальский клуб умеет удивлять. Но все же "Порту" сегодня - немного не тот клуб. Чего-то им не хватает. Буду приятно удивлен, если они выиграют. Но пока отдам предпочтение итальянцам", - написали на популярном сайте Soccer365.

В то же время букмекеры считают, что матч получится не самым результативным...

Прогноз на матч "Порту" - "Ювентус" (soccer365.ru)

Где смотреть матч "Севилья" - "Боруссия Д"

Матч этих команд состоится на "Эстадио Рамон Санчес Писхуан". Прямая трансляция противостояния - на сервисе MEGOGO, а также на телеканале "Футбол 1".

Скриншот (megogo.net)

Букмекеры против экспертов: чей прогноз правильный?

В то время, как букмекеры отдают предпочтение "Боруссии", футбольные эксперты считают абсолютным фаворитом этого противостояния "Севилью".

"Мне кажется, что букмекеры немного переоценивают возможности немцев, у которых не самая лучшая статистика выездных матчей. В последнее время команда играет неровно, не может победить даже "Хоффенхайм", очень проблемный и чрезвычайно слабо играющий в обороне. Поэтому я думаю, что "Севилья" - абсолютный фаворит этого противостояния. Она играет дома и, скорее всего, выиграет", - уверен комментатор Роман Нагучев.

При этом, эксперты не думают, что будет какая-то открытая игра, зато очень много внимания будет уделяться обороне.

Прогноз на матч "Севилья" - "Боруссия Д" (soccer365.ru)

Добавим, что 23 февраля между собой сыграют "Атлетико" и "Челси", а также "Лацио" с "Баварией".

А 24 февраля на этой стадии турнира сойдутся "Аталанта" и "Реал" и "Боруссия М" и "Манчестер Сити".