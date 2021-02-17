Ліга чемпіонів: де дивитися сьогодні і прогноз на важливі матчі 1/8 фіналу

Сьогодні, 17 лютого, відбудуться матчі 1/8 Ліги чемпіонів. У перших матчах другого ігрового дня на цьому етапі зійдуться португальський "Порту" і туринський "Ювентус", а також іспанська "Севілья" проти дортмундської "Боруссії". Обидва матчі стартують в 22:00 за київським часом.

Де дивитися матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи, а також кого експерти вважають фаворитами - читайте в матеріалі Styler .

Де дивитися матч "Порту" - "Ювентус"

Португальці прийматимуть своїх італійських суперників на знаменитому "Ештадіу Драгау". Пряму трансляцію цього потенційно історичного поєдинку можна буде на сервісі MEGOGO і телеканалі "Футбол 2".

Скріншот (megogo.net)

Чому потенційно історичного"? Справа в тому, що чинний чемпіон Португалії ще жодного разу не обігравав "стару синьйору" у єврокубках. Але, судячи по тому, що команда Сержіо Консейсао в цій Лізі чемпіонів не пропускає вже 467 хвилин (!), а їх безпрограшна серія в турнірі становить 5 матчів, то "Ювентусу" доведеться дуже складно. Таким чином, у "Порту" є всі шанси вперше в своїй історії обіграти туринський гранд.

Хто ж виграє: "Порту" чи "Ювентус"?

Футбольні експерти впевнені: буде досить-таки складний матч, без явного фаворита, адже у кожної команди є свої козирі.

Також згадується матч цих грандів на цій же стадії 2017 року. Тоді, правда, все було досить банально: "Порту" обидва матчі "всуху" програв.

Але не треба робити висновки завчасно.

"Якщо подивитися, як "Ювентус" провів останні матчі в чемпіонаті і кубку, то можна сміливо віддати перемогу "Порту". Ну, або наприклад нічия. Португальський клуб вміє дивувати. Але все ж "Порту" сьогодні - трохи не той клуб. Чогось їм не вистачає. Буду приємно здивований, якщо вони виграють. Але поки віддам перевагу італійцям", - написали на популярному сайті Soccer365.

У той же час букмекери вважають, що матч вийде не найрезультативнішим...

Прогноз на матч "Порту" - "Ювентус" (soccer365.ru)

Де дивитися матч "Севілья" - "Боруссія Д"

Матч цих команд відбудеться на "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан". Пряма трансляція - на сервісі MEGOGO, а також на телеканалі "Футбол 1".

Скріншот (megogo.net)

Букмекери проти експертів: чий прогноз правильний?

В той час, як букмекери віддають перевагу "Боруссії", футбольні експерти вважають абсолютним фаворитом цього протистояння "Севілью".

"Мені здається, що букмекери трохи переоцінюють можливості німців, у яких не найкраща статистика виїзних матчів. Останнім часом команда грає нерівно, не може перемогти навіть "Хоффенхайм", дуже проблемний і надзвичайно слабо грає в обороні. Тому я думаю, що "Севілья" - абсолютний фаворит цього протистояння. Вона грає вдома і, швидше за все, виграє", - переконаний коментатор Роман Нагучев.

При цьому, експерти не думають, що буде якась відкрита гра, зате дуже багато уваги буде приділятися обороні.

Прогноз на матч "Севілья" - "Боруссія Д" (soccer365.ru)

Додамо, що 23 лютого між собою зіграють "Атлетіко" і "Челсі", а також "Лаціо" з "Баварією".

А 24 лютого на цій стадії турніру зійдуться "Аталанта" і "Реал" і "Борусія М" і "Манчестер Сіті".