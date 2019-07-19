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Комаровский рассказал, можно ли гулять при ОРВИ

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 07:25
Комаровский рассказал, можно ли гулять при ОРВИ
Фото: Доктор Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский поделился важными советами о здоровье при ОРВИ

Доктор Комаровский рассказал о том, можно ли гулять ребенку на улице, если у него ОРВИ. Известный украинский педиатр считает, что если ребенок чувствует себя хорошо, то не стоит ограничивать его прогулки на свежем воздухе. Об этом медик рассказал на видео, которое опубликовано на его страничке в Instagram.

По мнению доктора, родители не должны сохранять постельный режим своего чада, если ребенок хорошо себя чувствует и активен. Не стоит ограничивать игры и двигательную активность малыша.

"Все врачи за то, чтобы ребенок двигался, если он хочет двигаться", - сказал Комаровский.

Если температура тела до 37.5 и ребенок себя неплохо чувствует, смело отправляйтесь на улицу.

Помните, что стоит избегать мест скопления людей - транспорт, магазины, прочее. Там есть вероятность не только заразить окружающих, которые здоровы, но и "подцепить" себе новый вирус.

"Избегаем людных мест. Помимо собственного ОРВИ, можем заработать еще новые вирусы", - резюмировал медик.

Видео: Доктор Комаровский об ОРВИ (instagram.com/doctor_, komarovskiy)

Как мы ранее писали, Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Также мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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