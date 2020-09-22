Лидер популярной группы "ТИК" решил стать политиком

Лидер группы ТИК Виктор Бронюк (Фото: facebook.com/viktorbronyk)

Виктор Бронюк рассказал, от какой партии он баллотируется и какой пост его интересует

Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк собрался в политику и будет баллотироваться на предстоящих выборах в мэрию города Винница. Как сообщает музыкант, он собирается стать депутатом в Винницком горсовете.

Как сообщает "Партия Винничан", от которой будет баллотироваться Виктор Бронюк, музыкант пойдет на выборы первым номером в списке.

"Иду ли я в мэры Винницы? Минимум дважды меня, как кандидата на пост Винницкого городского головы ставили в разные социологические срезы, чтобы проверить политические настроения винничан. При этом, что я ни разу не заявлял о своих планах, или амбиции идти в мэры. Моя цель была другая – создать новую, свободную политическую площадку для жителей нашей области, и помочь винничанам пройти в местные рады", - написал Бронюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "Партия Винничан" не ограничивается только городом и их интересует успех всей области, каждого села, городка и района.

"Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на пост главы областного исполкома. Вскоре мы определим самого достойного кандидата, и будем выдвигать его на руководителя Винницкой области", - добавил Бронюк.

Виктор Бронюк – украинский музыкант, лидер группы "ТИК". Родился 24 марта 1979 года в Винницкой области. У него два образования – педагогическое училище и исторический факультет. В 2005 году Бронюк создал группу "ТИК" (Трезвость и Культура). Самую большую популярность группе принесла песня "Олені".

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