Лідер популярного гурту "ТІК" вирішив стати політиком

Лідер групи ТІК Віктор Бронюк (Фото: facebook.com/viktorbronyk)

Віктор Бронюк розповів, від якої партії він балотується і яка посада його цікавить

Лідер української групи "ТІК" Віктор Бронюк зібрався в політику і буде балотуватися на майбутніх виборах в мерію міста Вінниця. Як повідомляє музикант, він збирається стати депутатом у Вінницькій міськраді.

Як повідомляє "Партія Вінничан", від якої буде балотуватися Віктор Бронюк, музикант піде на вибори під першим номером в списку.

"Чи іду я в мери Вінниці? Мінімум двічі мене, як кандидата на посаду Вінницького міського голови ставили в різні соціологічні зрізи, щоб перевірити політичні настрої вінничан. При цьому, що я ні разу не заявляв про свої плани, або амбіції йти в мери. Моя мета була інша – створити новий, вільний політичний майданчик для жителів нашої області, і допомогти вінничанам пройти в місцеві ради", - написав Бронюк на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що "Партія Вінничан" не обмежується тільки містом і їх цікавить успіх усієї області, кожного села, містечка та району.

"Тому ми прийняли рішення висувати свого кандидата на посаду голови обласного виконкому. Незабаром ми визначимо самого гідного кандидата, і будемо висувати його на керівника Вінницької області", - додав Бронюк.

Віктор Бронюк – український музикант, лідер групи "ТІК". Народився 24 березня 1979 року у Вінницькій області. У нього дві освіти – педагогічне училище та історичний факультет. У 2005 році Бронюк створив групу "ТІК (Тверезість і Культура). Найбільшу популярність групі принесла пісня "Олені".

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