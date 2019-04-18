Лидер подорожания: с чем связан стремительный рост цен на популярный продукт

Украинцам рассказали, с чем связано резкое подорожание лука, который с недавних пор стали продавать по 30 гривен за кило. Причину роста цен озвучили в эфире "Сніданку з 1+1".

На данный момент лук является рекордсменом подорожания среди всех продуктов. Например, банан стоит примерно столько же, а вот апельсины дешевле практически на десять гривен.

Эксперты связывают данную проблему с тем, что в прошлом году украинские аграрии посадили и собрали значительно меньше овоща, чем нужно внутреннему рынку. Кроме того, поскольку в странах ЕС произошел неурожай данного овоща, украинский лук начал пользоваться спросом именно там, и мы начали его вывозить, оставив на внутреннем рынке крайне мало продукта.

С чем связан стремительный рост цен на лук: (pixabay.com)

"Отечественного лука украинцам хватило до февраля. А потом пришлось покупать азиатский, более дорогой. Поэтому сейчас цены на базарах и в маркетах стремительно выросли. И они будут держаться до следующего урожая", - объясняет эксперт Дорошенко.

Из-за того, что сейчас цена на лук является довольно высокой, аграрии и фермеры будут отдавать под нее значительно большие площади. Это приведет к тому, что цена лука начнет снижаться. Уточняется, что уже в августе цифры на ценниках снова будут привычными.

Напомним, что в Украине может подорожать популярный продукт. Рис может существенно подорожать, так как фермеры в этом году готовы его вообще не сеять. 65% риса выращивают в Херсонской области, но аграрии говорят, что посевы находятся под серьезной угрозой.

Мы писали, что в Украине стремительно поднимаются цены на хлеб. Подорожали и другие изделия из муки. Например, выросли в цене и макаронные изделия.

А также рассказывали о том, на сколько в Украине подорожали продукты питания за последние месяцы.