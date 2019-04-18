Лідер подорожчання: з чим пов'язаний стрімкий ріст цін на популярний продукт

Українцям розповіли, з чим пов'язане різке подорожчання лука, який з недавніх пір стали продавати по 30 гривень за кіло. Причину зростання цін озвучили в ефірі "Сніданку з 1+1".

На даний момент цибуля є рекордсменом подорожчання серед всіх продуктів. Наприклад, банан коштує приблизно стільки ж, а ось апельсини дешевші практично на десять гривень.

Експерти пов'язують дану проблему з тим, що торік українські аграрії посадили та зібрали значно менше овочів, ніж потрібно внутрішньому ринку. Крім того, оскільки в країнах ЄС стався неврожай цього овоча, українська цибуля почала користуватися попитом саме там, і ми почали її вивозити, залишивши на внутрішньому ринку вкрай мало продукту.

З чим пов'язаний стрімке зростання цін на цибулю: (pixabay.com)

"Вітчизняної цибулі українцям вистачило до лютого. А потім довелося купувати азіатський, більш дорогий. Тому зараз ціни на базарах і в маркетах стрімко зросли. І вони будуть триматися до наступного врожаю", - пояснює експерт Дорошенко.

Через те, що ціна на цибулю є досить високою, аграрії та фермери будуть віддавати під неї значно більші площі. Це призведе до того, що ціна цибулі почне знижуватися. Уточнюється, що вже в серпні цифри на цінниках знову будуть звичними.

Нагадаємо, що в Україні може подорожчати популярний продукт. Рис може істотно подорожчати, так як фермери в цьому році готові його взагалі не сіяти. 65% рису вирощують у Херсонській області, але аграрії кажуть, що посіви знаходяться під серйозною загрозою.

Ми писали, що в Україні стрімко піднімаються ціни на хліб. Подорожчали й інші вироби з борошна. Наприклад, зросли ціни на макаронні вироби.

А також розповідали про те, на скільки в Україні подорожчали продукти харчування за останні місяці.