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Lida Lee прокомментировала неожиданный вылет из "Танцев со звездами": "плакала от увиденного"

Автор: Роман Мирончук

Lida Lee неожиданно для всех покинула шоу "Танцы со звездами". Это произошло на шестом эфире. Украинская певица и ее партнер Алексей Базэла набрали меньше всего голосов телезрителей, хотя по оценкам судей, они продемонстрировали одно из лучших выступлений дня.

Артистка поблагодарила всех за "увлекательное танцевальное путешествие" в Instagram.

"Когда-то будучи маленькой девочкой, наблюдая за этим проектом по ту сторону экрана я и подумать не могла, что однажды выйду на этот паркет… Вот правда… Это было для меня чем-то заоблачным и порой казалось, что это происходит вовсе не со мной…" - отметила певица.

Она также заявила, что до последнего наслаждалась своим участием на проекте. Для нее это было нечто особенным.

Lida Lee рада, что благодаря "Танцам" она познакомилась с талантливым танцором Алексеем Базэлой, который стал для нее другом.

"Спасибо всем, кто до последнего поддерживал нашу пару! Открыв сегодня утром соцсети я просто плакала от увиденного… Такое количество приятнейших слов, поддержки, веры и такого желания видеть нас дальше - это ли не самая большая награда? Спасибо", - добавила певица.

Отметим, Lida Lee и Алексей Базэла в своем последнем эфире исполнили пасодобль под песню Тины Кароль - "Выше облаков". Пара получила высокую оценку судей.

Lida Lee и Алексей Базэла - Пасодобль (видео: YouTube)

Напомним, на "Танцах со звездами" певица Евгения Власова сделала неожиданное признание.

Ранее Илона Гвоздева резко ответила на оскорбления MELOVIN и его партнерши.

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