Ліберов отримав престижну премію. Його воєнні фото з України приголомшили світ

Відомий український фотограф Костянтин Ліберов став лауреатом престижної премії Bayeux Calvados-Normandy Award, яка відзначає роботу військових кореспондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати премії, нагородження якої традиційно відбулося у французькому місті Байє.
Костянтин здобув перемогу у категорії "Фото" за відкритим голосуванням аудиторії з серією фотографій "Війна в Україні. Біль, відчай та надія".
Крім того, український митець посів друге місце у тій самій категорії за вибором журі.
"Це велика честь і неймовірне досягнення - як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію - висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світі",- прокоментував досягнення Ліберов.
Перемогу Ліберов здобув за фото, яке було зроблене 9 листопада 2023 року у Горлівському районі Донецької області. На ньому солдат 24-ї механізованої бригади просувається вздовж старих окопів, виритих біля кладовища.
Світлина, яка вразила журі Bayeux Calvados-Normandy Award (фото: Констянтин Ліберов, instagram.com/libkos)
Премію Bayeux Calvados-Normandy Award започаткували у 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.
За часи існування нагороди, її отримували представники провідних світових ЗМІ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших.
Цього року лауреатами премії також стали кореспонденти з фотографіями із Сектору Гази.
Костянтин Ліберов - відомий український фотограф та фотожурналіст, який став одним із символів сучасної української фотографії.
Він разом зі своєю дружиною Владою висвітлюють у своєму Instagram-блозі libkos повномасштабне російське вторгнення в Україну з моменту його початку, часто працюючи безпосередньо на лінії зіткнення. Їхні фотографії стали важливим свідченням воєнних злочинів Росії та руйнувань, які завдала війна українцям.
Констянтин і Влада Ліберови документують жахи війни (фото: instagram.com/libkos)
Їхні фотографії регулярно з’являються на шпальтах міжнародних та українських видань. За свою значущу роботу Ліберов був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.
Раніше ми розповідали про роботу бойових водолазів, зафіксовану Костянтином Ліберовим.
Крім цього, повідомляли про те, що Олега Ляшка зробили комбатом.