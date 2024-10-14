Ліберов отримав престижну премію. Його воєнні фото з України приголомшили світ

Що відомо про перемогу Ліберова

Костянтин здобув перемогу у категорії "Фото" за відкритим голосуванням аудиторії з серією фотографій "Війна в Україні. Біль, відчай та надія".

Крім того, український митець посів друге місце у тій самій категорії за вибором журі.

"Це велика честь і неймовірне досягнення - як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію - висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світі",- прокоментував досягнення Ліберов.

Перемогу Ліберов здобув за фото, яке було зроблене 9 листопада 2023 року у Горлівському районі Донецької області. На ньому солдат 24-ї механізованої бригади просувається вздовж старих окопів, виритих біля кладовища.

Світлина, яка вразила журі Bayeux Calvados-Normandy Award (фото: Констянтин Ліберов, instagram.com/libkos)

Що відомо про Bayeux Calvados-Normandy Award

Премію Bayeux Calvados-Normandy Award започаткували у 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

За часи існування нагороди, її отримували представники провідних світових ЗМІ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших.

Цього року лауреатами премії також стали кореспонденти з фотографіями із Сектору Гази.

Хто такий Костянтин Ліберов

Костянтин Ліберов - відомий український фотограф та фотожурналіст, який став одним із символів сучасної української фотографії.

Він разом зі своєю дружиною Владою висвітлюють у своєму Instagram-блозі libkos повномасштабне російське вторгнення в Україну з моменту його початку, часто працюючи безпосередньо на лінії зіткнення. Їхні фотографії стали важливим свідченням воєнних злочинів Росії та руйнувань, які завдала війна українцям.

Констянтин і Влада Ліберови документують жахи війни (фото: instagram.com/libkos)

Їхні фотографії регулярно з’являються на шпальтах міжнародних та українських видань. За свою значущу роботу Ліберов був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.