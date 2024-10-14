Лейтенанта Ляшка зробили комбатом: який підрозділ він очолив і що кажуть українці
Одіозний лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який служить у лавах ЗСУ та має військове звання лейтенант, був призначений командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського у Facebook.
Що відомо про призначення Ляшка
"Ну ось і мобілізація піде за планом, і мотивацію хлопцям на нулі підніму, особливо тим, хто всю війну по 2-3 лінії фронту в сержантах ходить, не маючи жодної нагороди", - іронічно написав військовий.
Він додав, що його, якщо чесно, "всерйоз починає турбувати те, що відбувається".
"Як вам таке просування по службі - лейтенант Ляшко О. В. (потрібно віддати належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності), призначений командиром батальйону в одну з бригад (підполковницька посада). Прагніть", - розповів Ярославський.
Допис Ярославського (скриншот: facebook.com/Денис Ярославский)
На підтвердження своїх слів він опублікував витяг з відповідного наказу.
"Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України - командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади", - йдеться у документі від 11 жовтня 2024 року.
Підписаний він командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.
Витяг із наказу (фото: facebook.com/Денис Ярославский)
Реакція українців у соцмережі
Під публікацією Ярославського користувачі Facebook залишили чимало коментарів. Більша кількість з них - відверто негативного характеру:
- "Бро, ну ти ж розумієш, для чого це. Тут питання до очумілих, ви ж *ука, будете за цю шляпу голосувати. А воно буде красти у вас же, вашим іменем…"
- "Ляшко готується у президенти. На весну вибори"
- "Скотиняки! Як можна перемогти рашку, якщо в Україні перемогли ось такі ляшки?"
- "Мабуть, всі депутати так. Всі будуть учасниками БД і у званні вищих офіцерів..."
- "Понаднормово готується до виборів. Але цікаво дізнатись думки інших лейтенантів батальйону бпсу"
- "Спочатку подумала, що це гумор військовий. А тепер розумію, що це плач, не Ярославни, а народний. О, господи, зжалійся над нами!"
- "Це гарно ілюструє ставлення командування до безпілотних систем в принципі..."
- "А хто його так на вилах піднімає? Кого він так сильно покохав, що аж не встояли?"
- "Заробітню відомість в студію"
Дехто ставить дещо риторичні питання: "Як зі званням лейтенант можна стати командиром батальйону ? Я би ще з побратимами зрозумів, якби це був бойовий командир, який за ці 2,5 роки був скрізь в усіх замєсах із хлопцями. І в наступі, і в обороні, і в оточенні... Мав звання Герой України, купу нагород, а не ось цей персонаж...".
"Навіщо цей наклеп? Він один виконав наказ і пішов у наступ з вилами", - жартують інші.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Олег Ляшко вступив до лав Збройних сил України й відтоді в інформаційному просторі з'являється нечасто.
Періодично він публікує дописи у соцмережах, в яких вітає українців зі святами й інколи наголошує: пишається тим, що пішов у військо, аби захищати Україну від окупантів.
Тим часом дехто з українців не вірить, що одіозний політик дійсно служить на передовій. Тож пропонуємо вам дізнатись, що відомо про шлях Ляшка від нардепа до військового та його службу.
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