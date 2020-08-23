Лгун и лицемер: сестра Трампа назвала его фальшивым и жестоким человеком

Дональд Трамп (фото: flickr.com/gageskidmore)

Жестокость Трампа надоела даже близким

Американский госдеятель Дональд Трамп хорошо известен своими скандальными выходками, которые допекли даже близких. Сестра президента США призналась, что устала от жестокости своего родственника, информирует издание "The Washington Post".

83-летняя Трамп Бэрри - отставной судья. В ходе беседы с племянницей американского лидера она осудила действия властей, которые привлекали мигрантов к уголовной ответственности и разлучали взрослых с детьми на границе.

Она считает, что у президента нет абсолютно никаких принципов. По мнению сестры хозяина Белого дома, Трамп постоянно меняет свою позицию, плохо готовится к выступлениям и врет.

"Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции. Плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе. Это все фальшь. Это фальшь и жестокость. Дональд жесток", - сказала госпожа Трамп-Бэрри по поводу его политики разделения семей на границе с Мексикой.

Она предположила, что ее брат "вообще ничего не читает", имея в виду доклады ведомств, которые попадают на стол к президенту. Это лишний раз доказывает, что Трамп совершенно не хочет помогать людям.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что результаты выборов в США будут определять несколько недель.

Мы писали, что Трамп приказал оказать федеральную помощь Калифорнии из-за масштабных пожаров.

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