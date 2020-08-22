Трамп заявил, что результаты выборов в США будут определять несколько недель

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США выступает против голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что для установления результатов выборов президента США может потребоваться несколько недель. Выборы запланированы на 3 ноября.

Об этом пишет "Голос Америки".

Трамп в очередной раз раскритиковал голосование по почте, которое должны провести в США из-за пандемии коронавируса.

"Результаты этих выборов будут известны, по моему мнению, в течение недель, месяцев, а, возможно, вообще никогда. Возможно потребуются годы, а возможно они никогда не станут известны, потому что после того, как пройдет первая неделя после выборов, уже ничего неизвестно" , - заявил Трамп.

Он также отметил, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может занять пост президента, в случае, если возникнут сложности с установлением результатов выборов.

"Существует теория, что если результат не будет установлен до конца года, сумасшедшая Нэнси Пелоси станет президентом США. Вы это знаете? Только подумайте", - заявил Трамп.

Ранее Трамп выступал против проведения голосования по почте и заявлял, что из-за этого Россия и Китай могут повлиять на результаты выборов.

РБК-Украина писало, что Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы в стране из-за голосования по почте.