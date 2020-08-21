Трамп отреагировал на отравление Навального

Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)

Отравление Навального может навредить отношениям Москвы с Вашингтоном

США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Вскоре президент США Дональд Трамп получит доклад об этом инциденте.

Об этом заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

"Мы следим за этим", - сказал президент.

Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.

Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, если версия о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы, сообщает Reuters.

"Это чрезвычайно беспокоит, и если за этим стояли русские... это то, что мы собираемся учитывать в наших дальнейших действиях с русскими", - заявил О’Брайен.

О'Брайен заявил, что считает Навального очень смелым политиком, который противостоит президенту России Владимиру Путину.

Напомним, 20 августа во время рейса в Москву российскому оппозиционеру Навальному стало плохо. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали. Сторонники Навального говорят, что его могли отравить, но врачи до сих пор не знают причин ухудшения его состояния. Версия об отравлении пока не подтверждена.

В реанимации Навальный впал в кому; оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что состояние Навального стабилизировалось.

Франция и Германия готовы оказать помощь в лечении Навальному.

В Кремле заявили, что, если подтвердится версия об отравлении Навального, то правоохранительные органы будут проводить расследование.