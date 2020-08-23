Брехун та лицемір: сестра Трампа назвала його фальшивою та жорстокою людиною

Дональд Трамп (фото: flickr.com/gageskidmore)

Жорстокість Трампа набридла навіть близьким

Американський державний діяч Дональд Трамп добре відомий своїми скандальними витівками, які допекли навіть близьких. Сестра президента США зізналася, що втомилася від жорстокості свого родича, інформує видання "The Washington Post".

83-річна Трамп Беррі - відставний суддя. В ході бесіди з племінницею американського лідера вона засудила дії влади, які залучали мігрантів до кримінальної відповідальності та розлучали дорослих з дітьми на кордоні.

Вона вважає, що у президента немає абсолютно ніяких принципів. На думку сестри господаря Білого дому, Трамп постійно змінює свою позицію, погано готується до виступів і бреше.

"Його чортові твіти і брехня, Боже мій! Я кажу занадто відверто, але ви знаєте, його постійна зміна позиції. Погана підготовка і брехня. Чорт забирай! Він апелює до базових понять, але що вони роблять з цими нещасними дітьми на кордоні. Це все фальш. Це фальш і жорстокість. Дональд жорстокий", - сказала пані Трамп-Беррі з приводу його політики поділу сімей на кордоні з Мексикою.

Вона припустила, що її брат "взагалі нічого не читає", маючи на увазі доповіді відомств, які потрапляють на стіл до президента. Це зайвий раз доводить, що Трамп зовсім не хоче допомагати людям.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що результати виборів у США будуть визначати кілька тижнів.

Ми писали, що Трамп наказав надати федеральну допомогу Каліфорнії через масштабні пожежі.

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