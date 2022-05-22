Льготы на обучение участникам боевых действий и их семьям: какие есть скидки на оплату образования

Все льготы и скидки предоставляются учащимся на дневной форме обучения в профессиональных, профессионально-технических предвысшего и высшего учреждениях образования. Они действуют до окончания детьми таких учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Какие льготы действуют:

Полная или частичная оплата за обучение за счет государственного или местных бюджетов

Льготные долгосрочные кредиты на получение образования

Социальные стипендии

Бесплатное обеспечение учебниками

Бесплатный доступ к интернету, к системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях

Бесплатное проживание в общежитии

Какие нужны документы

Удостоверение участника боевых действий установленного образца

Удостоверение личности с инвалидностью вследствие военных действий

Удостоверение члена семьи погибшего (детям до 16 лет - справка, которая выдается матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, опекуну)

Свидетельство о рождении ребенка

Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ)

Справка о регистрации места проживания

Государственную целевую поддержку оказывает то учебное заведение, в которое был зачислен студент. Если студент был отчислен, то оказание помощи прекращается.

У кого есть приоритет в получении льготного кредита на образование

Дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы

Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы

Дети из малообеспеченных или многодетных семей

Лица или дети лиц, которые признаны участниками боевых действий, лицами с инвалидностью

Лица или дети лиц, которые пострадали в результате войны или Революции Достоинства

Дети, один родитель которых погиб или пропал без вести в районе проведения АТО

Дети погибших участников во время Революции Достоинства

Дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения

Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица

Абитуриенты профессионального предвысшего или высшего образования, которые поступают или учатся по специальностям, для которых установлены академические стипендии на повышенном уровне

Кто имеет право на социальную стипендию

Участники боевых действий

Дети с инвалидностью вследствие войны

Дети погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью из-за войны

Дети, один из родителей которых пропал без вести или погиб в зоне АТО

Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы

Лица, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства и их дети

Дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста