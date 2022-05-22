Льготы на обучение участникам боевых действий и их семьям: какие есть скидки на оплату образования

Участники боевых действий и члены их семьи имеют право на льготы по программе государственной целевой поддержки для образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Какие именно льготы и скидки на оплату обучения предусмотрены, рассказали на сайте Минобразования и науки Украины.
Все льготы и скидки предоставляются учащимся на дневной форме обучения в профессиональных, профессионально-технических предвысшего и высшего учреждениях образования. Они действуют до окончания детьми таких учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет.
Государственную целевую поддержку оказывает то учебное заведение, в которое был зачислен студент. Если студент был отчислен, то оказание помощи прекращается.
Участники боевых действий
Дети с инвалидностью вследствие войны
Дети погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью из-за войны
Дети, один из родителей которых пропал без вести или погиб в зоне АТО
Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы
Лица, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства и их дети
Дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста
Напомним, ранее мы писали о том, как оформить инвалидность во время войны и получить выплаты.
А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.