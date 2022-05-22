Пільги на навчання учасникам бойових дій та їх сім'ям: які є знижки на оплату освіти

Учасники бойових дій та члени їх сім'ї мають право на пільги за програмою державної цільової підтримки для освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Які саме пільги та знижки на оплату навчання передбачені, розповіли на сайті Міносвіти та науки України.
Всі пільги та знижки надаються учням на денній формі навчання у професійних, професійно-технічних та вищих закладах освіти. Вони діють до закінчення дітьми таких навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23 років.
Державну цільову підтримку надає той навчальний заклад, до якого був зарахований студент. Якщо студент був відрахований, то надання допомоги припиняється.
Учасники бойових дій
Діти з інвалідністю внаслідок війни
Діти загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю через війну
Діти, один з батьків яких зник безвісти або загинув у зоні АТО
Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-3 групи
Особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та їхні діти
Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити інвалідність під час війни та отримати виплати.
А також розповідали про те, як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації.