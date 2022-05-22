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Пільги на навчання учасникам бойових дій та їх сім'ям: які є знижки на оплату освіти

Які є пільги на навчання для учасників бойових дій та членів їх сімей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Учасники бойових дій та члени їх сім'ї мають право на пільги за програмою державної цільової підтримки для освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Які саме пільги та знижки на оплату навчання передбачені, розповіли на сайті Міносвіти та науки України.

Всі пільги та знижки надаються учням на денній формі навчання у професійних, професійно-технічних та вищих закладах освіти. Вони діють до закінчення дітьми таких навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23 років.

Які пільги діють:

  • Повна або часткова оплата за навчання коштом державного або місцевих бюджетів
  • Пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти
  • Соціальні стипендії
  • Безкоштовне забезпечення підручниками
  • Безкоштовний доступ до Інтернету, до систем баз даних в державних і комунальних навчальних закладах
  • Безкоштовне проживання в гуртожитку

Які потрібні документи

  • Посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка
  • Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок військових дій
  • Посвідчення члена сім'ї загиблого (дітям до 16 років - довідка, яка видається матері або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблого, опікуну)
  • Свідоцтво про народження дитини
  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО)
  • Довідка про реєстрацію місця проживання

Державну цільову підтримку надає той навчальний заклад, до якого був зарахований студент. Якщо студент був відрахований, то надання допомоги припиняється.

У кого є пріоритет в отриманні пільгового кредиту на освіту

  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
  • Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-3 групи
  • Діти з малозабезпечених або багатодітних сімей
  • Особи або діти осіб, які визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю
  • Особи або діти осіб, які постраждали внаслідок війни чи Революції Гідності
  • Діти, один з батьків яких загинув або зник безвісти в районі проведення АТО
  • Діти загиблих учасників під час Революції Гідності
  • Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення
  • Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
  • Абітурієнти професійної або вищої освіти, які вступають або навчаються за спеціальностями, для яких встановлено академічні стипендії на підвищеному рівні

Хто має право на соціальну стипендію

Учасники бойових дій

Діти з інвалідністю внаслідок війни

Діти загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю через війну

Діти, один з батьків яких зник безвісти або загинув у зоні АТО

Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-3 групи

Особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та їхні діти

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити інвалідність під час війни та отримати виплати.

А також розповідали про те, як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації.

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