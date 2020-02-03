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Льготные кредиты в Украине: где можно получить и какие есть подводные камни

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 15:57
Льготные кредиты в Украине: где можно получить и какие есть подводные камни
Льготные кредиты для бизнеса в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Льготные кредиты предприниматели смогут получить в четырех банках Украины

В Украине с 1 февраля 2020 года начала работать программа льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Суть программы – предприниматели малого и среднего бизнеса смогут взять кредит на развитие под низкие проценты – от 5 до 9. Деньги можно будет использовать для создания новых рабочих мест, покупки помещения, оборудования, модернизации техники и многого другого.

На данный момент в программу уже включилось четыре украинских банка – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Условия кредитования и возмещения по процентам:

  • 5% годовых – для бизнеса с выручкой в 25 миллионов гривен и создано минимум два новых рабочих места. Такой кредит могут получить стартапы, у которых есть опыт и идея или бизнес, который только начал развиваться.
  • 7% годовых – для бизнеса с выручкой менее 25 миллионов гривен и без новых рабочих мет, но ставка за каждого нового работника снизится на 0,5%. Для существующего бизнеса, который будет развиваться.
  • 9% годовых – для бизнеса с выручкой от 25 до 50 миллионов гривен

Максимальная сумма кредита – до 1,5 миллиона гривен, максимальный срок – до 5 лет. Собственное участие получателя – от 20% суммы.

Как объяснил министр экономики Тимофей Милованов, государство не будет регулировать проценты, а только лишь будет компенсировать банкам разницу, чтобы предприниматели платили меньше. Дополнительные условия кредитования – банки будут устанавливать сами. Государство также будет проверять, на какие нужды потрачены средства.

Для получения кредита бизнесмены должны будут предоставить бизнес-планы, также будет учитываться негативная история, связанная с прибылью за последний отчетный год.

На презентации программы 3 февраля выступил представитель "Фонда развития предпринимательства" Руслан Гашев. Он отметил, что есть нюансы, из-за которых получатель может лишиться компенсации от государства.

Он объяснил, что программа предусматривает, что процентная ставка кредита будет привязана к стоимости депозитов, которые есть на украинском рынке. И если предприниматель не будет вовремя погашать проценты по займу, он лишится права на компенсацию от государства.

Кроме того, лишиться права на компенсацию можно будет в том случае, если клиент подал недостоверную информацию, случился факт нецелевого использования кредитных средств, если сумма государственной поддержки превысит 200 тысяч евро за три года. Решение о лишение государственной компенсации может также принять Антимонопольный комитет.

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