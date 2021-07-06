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Лезут в окна и устраивают беспорядок: под Днепром местные жители страдают от атак ворон (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Павлограде Днепропетровской области горожане жалуются на нашествие агрессивных ворон. Они оттеснили других птиц и забираются на балконы и заглядывают в окна.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр областной".

Как рассказали местные жители, вороны, этой весной захватили значительную часть Павлограда, уже съели все потомство скворцов, голубей и воробьев, а кукушек и дятлов оттеснили за территорию города.

Также они жалуются, что атаки ворон происходят каждый день. С 4 часов утра вместо щебета ласточек доносится карканье ворон, устраивающих бесконечные драки.

Фото: под Днепром жалуются на ворон (t.me/dniprooblcentr)

Они говорят, что питаются птицы в местных мусорных баках, содержимое которых разносят по всей округе, в том числе и на территорию детсадов, где гуляют дети.

По словам жителей, они измучены таким соседством. В частности, они хотят наклеивать на мусорные бачки изображения глаза, возможно это будет отпугивать птиц.

Ранее мы сообщали, что в Киеве очередная атака ворон на людей попала на видео.

Также вороны в столице напали на мужчину.

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