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В Киеве очередная атака ворон на людей попала на видео: почему нападают птицы

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Киев, Четверг 03 июня 2021 16:32
В Киеве очередная атака ворон на людей попала на видео: почему нападают птицы Коллаж РБК-Украина: в Киеве ворона напала на девушку
Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошло новое нападение ворон на людей - теперь объектом атаки для птицы стала девушка. Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Ролик 3 июня опубликован на Telegram-канале сообщества "Kievmap".

Ворона бросалась на девушку, которая проходила мимо по огороженному заборами проходу между стоянкой для авто и гаражами, и шла по направлению к проезжей части к остановке общественного транспорта.

Птица несколько раз подлетала к жительнице столицы, чтобы цапнуть за голову и вцепиться в волосы. Девушка бросилась бежать, но агрессивная ворона все равно ее преследовала.

Как отмечает в это время женщина, снимавшая происходящее, эта же птица нападает уже на третьего человека.

Видео: в Киеве ворона напала на девушку 3 июня

Прошлый инцидент с атакой пернатых на людей произошел 31 мая, когда на улице Саксаганского в центре города две больших вороны начали бросаться на мужчину, который просто спокойно шел по тротуару. Тогда птицы тоже заставили свою "жертву" убегать, чтобы спастись.

В сети в комментариях к ролику предположили, что ворона могла нападать на девушку из-за того, что рядом мог находиться ее птенец, ведь сейчас период выпадения из гнезд.

Подобное объяснение высказывают и орнитологи. Они объясняют, что крылатые родители в это время выкармливают своих потомков, а подобная активность и, порой, агрессивность у птицы наблюдается уже около месяца.

Ранее сообщалось, что недавно под Херсоном полицейский застрелил разъяренного бойцовского пса, который напал на детей.

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