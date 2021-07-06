Лізуть у вікна та влаштовують безлад: під Дніпром місцеві жителі страждають від атак ворон (фото)

Як розповіли місцеві мешканці, ворони, які цієї весни захопили значну частину Павлограда, вже з'їли все потомство шпаків, голубів і горобців, а зозуль і дятлів відтіснили за територію міста.

Також вони скаржаться, що атаки ворон відбуваються кожного дня. З 4 години ранку замість щебету ластівок долинає каркання ворон, які влаштовують нескінченні бійки.

Фото: під Дніпром скаржаться на ворон (t.me/dniprooblcentr)

Вони говорять, що харчуються птахи у місцевих сміттєвих баках, вміст яких розносять по всій окрузі, зокрема, й на територію дитсадків, де гуляють діти.

За словами жителів, вони змучені таким сусідство. Зокрема, вони хочуть наклеювати на сміттєві бачки зображення ока, можливо це буде відлякувати птахів.