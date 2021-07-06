RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лізуть у вікна та влаштовують безлад: під Дніпром місцеві жителі страждають від атак ворон (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Павлограді Дніпропетровської області містяни скаржаться на нашестя агресивних ворон. Вони відтіснили інших птахів та забираються на балкони і заглядають у вікна.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро обласний".

Як розповіли місцеві мешканці, ворони, які цієї весни захопили значну частину Павлограда, вже з'їли все потомство шпаків, голубів і горобців, а зозуль і дятлів відтіснили за територію міста.

Також вони скаржаться, що атаки ворон відбуваються кожного дня. З 4 години ранку замість щебету ластівок долинає каркання ворон, які влаштовують нескінченні бійки.

Фото: під Дніпром скаржаться на ворон (t.me/dniprooblcentr)

Вони говорять, що харчуються птахи у місцевих сміттєвих баках, вміст яких розносять по всій окрузі, зокрема, й на територію дитсадків, де гуляють діти.

За словами жителів, вони змучені таким сусідство. Зокрема, вони хочуть наклеювати на сміттєві бачки зображення ока, можливо це буде відлякувати птахів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чергова атака ворон на людей потрапила на відео.

Також ворони у столиці напали на чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
птицывороны