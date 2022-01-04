Лежали в могиле, обнявшись: под Тернополем нашли захоронение, возраст которого 3000 лет (фото)

По словам директора Залозецкого музея, в результате сканирования останков, принадлежащих представителю Высоцкой культуры, "было получено 3D изображение черепа, что даст возможность изготовить его копию и в перспективе реконструировать внешний вид лица древнего человека, который проживал на Залозеччине еще три тысячи лет назад".

"Пока только знаем, что череп принадлежал молодому индивиду мужского пола возраста 20-25 лет", - добавил он.

Ученые сканировали останки представителя Высоцкой культуры (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Как хоронили людей в племенах Высоцкой культуры

Высоцкая культура - культура племен, которые жили 1100-600 годах до нашей эры на территории современной Тернопольской области и частично на Львовщине.

Племена жили в открытых селениях на приречных дюнах и над поймами.

Ученые установили, что в те времена средний возраст человека достигал 35-40 лет.

В свое время Ильчишин вблизи села Мыльное раскопал один из крупнейших некрополей Высоцкой культуры, где археологи обнаружили 183 захоронения.

Фото из исследований экспедицией ОАСУ 2011 года (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

При этом случалось немало парных, у которых одновременно были похоронены два человека, чаще всего - мужчина и женщина.

Одно из таких особенно заинтересовало ученых. Дело в том, что в раскопанной могиле уже окоченевший труп мужчины обнимает женщина. То есть на момент захоронения она еще была жива.

По утверждениям патологоанатомов, заключить уже неживые тела в такие объятия, было просто невозможно.

Это наводит на мысль, что "представителям племени Высоцкой культуры было присуще женщину живой класть в могилу вместе с умершим мужчиной".

"Скорее всего, ее опьяняли, спаивали чем-то - ядом или снотворным, и закапывали", - рассказывал историк в интервью "За Збручем".

Фото из исследований экспедицией ОАСУ 2011 года (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Прорисовка обнаруженного захоронения и сопутствующего инвентаря (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)