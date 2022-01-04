Лежали в могилі, обійнявшись: під Тернополем знайшли поховання, вік якого 3000 років (фото)

За словами директора Залозецького музею, в результаті сканування рештків, що належать представнику Висоцької культури, "було отримане 3D зображення черепа, що дасть змогу виготовити його копію та в перспективі реконструювати зовнішній вигляд обличчя давньої людини, яка проживала на Залозеччині ще три тисячі років тому".

"Наразі тільки знаємо, що череп належав молодому індивіду чоловічої статі віком 20-25 років", - додав він.

Науковці сканували рештки представника Висоцької культури (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Як ховали людей у племенах Висоцької культури

Висоцька культура - культура племен, які жили 1100-600 роках до нашої ери на території сучасної Тернопільської області й частково на Львівщині.

Племена жили у відкритих селищах на прирічкових дюнах і над заплавами.

Науковці встановили, що в ті часи середній вік людини сягав 35-40 років.

Свого часу Ільчишин поблизу села Мильне розкопав один із найбільших некрополів Висоцької культури, де археологами було виявлено 183 поховання.

Фото із досліджень експедицією ОАСУ 2011 року (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

При цьому траплялося немало парних, у яких одночасно були поховані дві особи, найчастіше - чоловік і жінка.

Одне з таких особливо зацікавило науковців. Річ у тім, що у розкопаній могилі уже задубілий труп чоловіка обіймає жінка. Тобто на момент поховання вона ще була жива.

За твердженнями патологоанатомів, укласти вже неживі тіла в такі обійми, було просто неможливо.

Це наводить на думку, що "представникам племені Висоцької культури було притаманно жінку живою класти в могилу разом із померлим чоловіком".

"Швидше за все, її одурманювали, споювали чимось - отрутою чи снодійним, і закопували", - розповідав історик у інтерв'ю "За Збручем".

Фото із досліджень експедицією ОАСУ 2011 року (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Прорисовка виявленого поховання і супутнього інвентарю (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)