Лежала нерухома серед уламків: у Києві дивом врятували Настю після атаки РФ на її дім

Як дівчина постраждала

Настя готувала собі обід вдома, коли в сусідній будинок влучив російський снаряд. Батьки дівчинки в той момент поралися на городі, а коли повернулися після вибуху, то побачили знерухомлену доньку, яка лежала на підлозі серед пилу, скла та уламків.

"Коли ми зайшли до будинку, зрозуміли, що його майже немає. Ударною хвилею вибило вікна, розтрощило стіни, зруйнувало стелю. У шафах, холодильнику та інших меблях залишилися дірки. Настя лежала на підлозі і взагалі не могла рухатися", - згадує Ольга, мама Насті.

Жінка зазначила, що в 30 сантиметрах від дівчинки були шматки заліза - уламки ракети.

Спочатку дівчинку забрали до лікарні в Херсон. Там їй надали медичну допомогу та частково стабілізували стан. Після чого перевели до Києва.

Кімната дівчини після атаки РФ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В якому стані була дитина

Медики кажуть, що Настя отримала важку мінно-вибухову травму: важке відкрите проникаюче багатоуламкове черепно-мозкове поранення, багатоуламкове пошкодження плечової кістки та плечового сплетіння, ураження лівої яремної вени, пошкодження очного яблука та травматичний шок.

"Дівчинка поступила до нашої лікарні у вкрай важкому стані, у комі II ступеня з порушенням вітальних функцій, клінічними ознаками набряку мозку. Це потребувало ургентного оперативного втручання", - розповів лікар-нейрохірург Андрій Гаркуша.

У Києві врятували Настю, яка постраждала внаслідок атаки РФ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

У перші години після дообстеження провели операцію - декомпресивну трепанацію з видалення детриту мозку й уламків. Після цього дитина знаходилася у відділенні інтенсивної терапії.

Після того, як стан дитини покращився, спеціалісти провели повторне оперативне втручання. Виконали комбіновану пластику кісток склепіння черепа, пластику твердої мозкової оболонки.

У дитини було поранення яремної вени з формуванням великого тромбу, яке потребувало довготривалого консервативного лікування. Зараз кровоплин по вені повністю відновлено.

Після хірургічного втручання дівчинка переведена у відділення дитячої неврології для подальшого лікування: відновлення функції руки та зору.

Попри пережите, Настя знайшла в собі сили подолати такі важкі випробування та навіть знову почала посміхатися.

Настя, яка постраждала внаслідок атаки РФ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)