Лежала неподвижная среди обломков: в Киеве чудом спасли Настю после атаки РФ на ее дом

Как девушка пострадала

Настя готовила себе ужин дома, когда в соседний дом попал российский снаряд. Родители девочки в тот момент возились на огороде, а когда вернулись после взрыва, то увидели обездвиженную дочь, лежавшую на полу среди пыли, стекла и обломков.

"Когда мы зашли в дом, поняли, что его почти нет. Ударной волной выбило окна, сокрушило стены, разрушило потолок. В шкафах, холодильнике и другой мебели остались дыры. Настя лежала на полу и вообще не могла двигаться", - вспоминает Ольга, мама Насти.

Женщина отметила, что в 30 сантиметрах от девочки были куски железа - обломки ракеты.

Сначала девочку забрали в больницу в Херсоне. Там ей оказали медицинскую помощь и частично стабилизировали состояние. После чего перевели в Киев.

Комната девушки после атаки РФ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В каком состоянии был ребенок

Медики говорят, что Настя получила тяжелую минно-взрывную травму: тяжелое открытое проникающее многоуломочное черепно-мозговое ранение, многообломочное повреждение плечевой кости и плечевого сплетения, поражение левой яремной вены, повреждение глазного яблока и травматический шок.

"Девочка поступила в нашу больницу в крайне тяжелом состоянии, в коме II степени с нарушением приветственных функций, клиническими признаками отека мозга. Это требовало ургентного оперативного вмешательства", - рассказал врач-нейрохирург Андрей Гаркуша.

В Киеве спасли Настю, пострадавшую в результате атаки РФ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В первые часы после дообследования была проведена операция - декомпрессивная трепанация по удалению детрита мозга и обломков. После этого ребенок находился в отделении интенсивной терапии.

После того, как состояние ребенка улучшилось, специалисты провели повторное оперативное вмешательство. Выполнили комбинированную пластику костей свода черепа, пластику твердой мозговой оболочки.

У ребенка было ранение яремной вены с формированием большого тромба, требовавшего длительного консервативного лечения. Сейчас кровотечение по вене полностью восстановлено.

После хирургического вмешательства девочка переведена в отделение детской неврологии для дальнейшего лечения восстановления функции руки и зрения.

Несмотря на пережитое, Настя нашла в себе силы преодолеть столь тяжелые испытания и даже снова начала улыбаться.

Настя, пострадавшая в результате атаки РФ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)