"Лежала в лікарні 7 місяців". Батько Кузьми Скрябіна вперше розказав про смерть дружини

Чому померла мама Скрябіна

Батько Скрябіна - Віктор Кузьменко - живе нині один, адже у вересні 2023 року чоловік став удівцем. Мама покійного музиканта пішла з життя у віці 76 років.

Вперше після втрати батько Кузьми наважився на відверту розмову з журналістами й розповів про хворобу покійної дружини.

Він визнав, що жінку "здолала важка хвороба".

Сім'я Кузьменків (скріншот: youtube.com/@snidanok)

"Вона лежала в лікарні у Львові впродовж 7 місяців. У неї був інсульт", - пригадав чоловік.

Він додав, що згодом лікарі натякнули, що вони "безсильні й нічого не можуть зробити".

"Потім вона ще три тижні була дома і стався другий інсульт. Її забрали на швидкій в реанімацію, а на другий день її не стало", - підсумував Кузьменко.

Чим займається тато Кузьми

Ще до смерті Ольги подружжя Кузьменків мало майстерню, в якій створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки.

Віктор зізнався, що зараз продовжує цю справу.

Керамічний дзвіночок (скріншот: youtube.com/@snidanok)

Як Скрябін написав пісню "Мама"

За словами батька співака, Кузьма показав трек "Мама", коли той вже був готовий. Музикант написав його в дорозі, допоки їхав до батьківської хати.

"Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому. І ось, якось, його занесло старою дорогою у ліс", - розповів Віктор.

Він уточнив, що тоді була вже ніч, неподалік стояли лісовози, а ще була пожежа - горів торф й було димно.

"Він (Кузьма Скрябін, - Ред.) сказав: "Я так злякався, що я можу мами не побачити". І от у нього впродовж того якогось короткого часу той текст визрів", - підсумував батько артиста.