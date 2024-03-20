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"Лежала в больнице 7 месяцев". Отец Кузьмы Скрябина впервые рассказал о смерти жены

Отец Кузьмы Скрябина рассказал про смерть жены (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Мама погибшего лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Ольга, ушедшая в засветы в сентябре прошлого года, перед смертью тяжело болела.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир "Сніданок з 1+1" пишет, что отец Кузьмы Скрябина рассказал о смерти жены.

Почему умерла мама Скрябина

Отец Скрябина - Виктор Кузьменко - живет сейчас один, ведь в сентябре 2023 года мужчина стал вдовцом. Мама покойного музыканта ушла из жизни в возрасте 76 лет.

Впервые после потери отец Кузьмы отважился на откровенный разговор с журналистами и рассказал о болезни покойной жены.

Он признал, что женщину "одолела тяжелая болезнь".

Семья Кузьменко (скриншот: youtube.com/@snidanok)

"Она лежала в больнице во Львове в течение 7 месяцев. У нее был инсульт", - припомнил мужчина.

Он добавил, что впоследствии врачи намекнули, что они "бессильны и ничего не могут поделать".

"Потом она еще три недели была дома и произошел второй инсульт. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало", - подытожил Кузьменко.

Чем занимается папа Кузьмы

Еще до смерти Ольги у супругов Кузьменко была мастерская, в которой создавали декоративных ангелов и колокольчики из керамики.

Виктор признался, что сейчас продолжает это дело.

Керамический колокольчик (скриншот: youtube.com/@snidanok)

Как Скрябин написал песню "Мама"

По словам отца певца, Кузьма показал трек "Мама", когда тот уже был готов. Музыкант написал его в пути, пока ехал в родительский дом.

"Он ехал тогда из Ивано-Франковска и всегда выбирал такие дороги, которые позволяли ему быстрее добраться домой. И вот, однажды, его занесло по старой дороге в лес", - рассказал Виктор.

Он уточнил, что тогда уже была ночь, неподалеку стояли лесовозы, а еще был пожар - горел торф и было дымно.

"Он (Кузьма Скрябин, - Ред.) сказал: "Я так испугался, что я могу мамы не увидеть". И вот у него в течение того какого-то короткого времени тот текст созрел", - подытожил отец артиста.

 

Напомним, несколько ранее дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла подробности смерти бабушки.

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