Лейкемия бывает заметна на ранних стадиях: онкологи назвали симптомы этого этого рака

В Украине чаще всего лейкемию диагностируют у маленьких детей
Лейкемия – это рак крови и некоторые его формы чаще всего встречаются у маленьких детей. При этом раке лейкоциты не работают должным образом и начинают препятствовать нормальному росту других клеток. Болезнь развивается постепенно и не всегда сразу становится понятно, что нужно сделать немедленное обследование на лейкемию.
Врачи назвали основные симптомы, которые свидетельствуют о том, что в организме начинает развиваться рак крови. Если вовремя не обратить внимание на сигналы организма, то лейкемия может привести к быстрому летальному исходу. Об этом пишет издание Lenta.ua.
В большинстве онкологических заболеваний имеет значения генетический фактор. Тем, у кого в семье уже были случаи лейкемии, стоит регулярно проходить обследование и консультироваться со специалистом.
Напомним, ранее мы писали о том, что онколог объяснила, как распознать опасную родинку.
А также рассказывали о том, какие головные боли могут быть предвестниками рака.