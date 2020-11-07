Лейкемія буває помітна на ранніх стадіях: онкологи назвали симптоми цього раку

В Україні найчастіше лейкемію діагностують у маленьких дітей
Лейкемія – це рак крові й деякі його форми найчастіше зустрічаються у маленьких дітей. При цьому раку лейкоцити не працюють належним чином і починають перешкоджати нормальному зростанню інших клітин. Хвороба розвивається поступово і не завжди відразу стає зрозуміло, що потрібно зробити негайне обстеження на лейкемію.
Лікарі назвали основні симптоми, які свідчать про те, що в організмі починає розвиватися рак крові. Якщо вчасно не звернути увагу на сигнали організму, то лейкемія може призвести до швидкого летального результату. Про це пише видання Lenta.ua.
У більшості онкологічних захворювань має значення генетичний фактор. Тим, у кого в родині вже були випадки лейкемії, варто регулярно проходити обстеження і консультуватися з фахівцем.
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