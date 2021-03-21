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Левый берег затянуло дымом: в Киеве горел микрорайон (видео)

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 19:00
Левый берег затянуло дымом: в Киеве горел микрорайон (видео) Пожар в Киеве произошел 21 марта (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

В Киеве 21 марта произошел пожар, который был виден из разных уголков города. Загорелся дом в частном секторе на Осокорках.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua, где опубликовано видео.

Что случилось

Как рассказали в сообществе dtp.kiev.ua, возгорание произошло вечером воскресенья.

"В Киеве серьезный пожар в частном секторе Осокорки. Скорее всего, горит чья-то дача", - говорится в сообщении.

Пожар на Осокорках 21 марта

"Всегда выбирайте меры противопожарной безопасности и держите на даче хороший огнетушитель, а лучше два", - добавили авторы видео.

Позже появилось и фото пожара, на котором ясно виден большой дом, который охвачен огнем.

Левый берег затянуло дымом: в Киеве горел микрорайон (видео)

Пожар на Осокорках 21 марта (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Очередной пожар на Осокорках. Тушить начали довольно оперативно", - сообщил киевлянин Ярослав Андреев.

Пожар на Осокорках

Что там находится?

Добавим, что в дачном районе Осокорки на левом берегу Днепра возле Южного моста в Киеве немало людей живут круглый год.

Стоимость полноценного дома здесь на 100 кв. м колеблется в пределах 120-150 тыс. долларов.

Но, как показывает практика, в этом микрорайоне дома преимущественно с большими метражами. Также этот микрорайон облюбовали для своих особняков чиновники и богачи.

Ранее мы писали, что в Киеве горело реанимационное отделение COVID-больницы.

Также читайте о том, как в столице новый ЖК перекрыл вход в метро.

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