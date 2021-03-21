Лівий берег затягнуло димом: у Києві палав мікрорайон (відео)

У Києві 21 березня сталася пожежа, яку було видно з різних куточків міста. Загорівся будинок у приватному секторі на Осокорках.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua, де й опубліковане відео.

Що сталося

Як розповіли у спільноті dtp.kiev.ua, загоряння сталося ввечері неділі.

"У Києві серйозна пожежа в приватному секторі Осокорки. Швидше за все, горить чиясь дача", - йдеться у повідомленні.

Пожежа на Осокорках 21 березня

"Завжди вибирайте заходи протипожежної безпеки і тримайте на дачі хороший вогнегасник, а краще два", - додали автори відео.

Пізніше з'явилося і фото пожежі, на якому ясно видно великий будинок, який охоплено вогнищем.

Пожежа на Осокорках 21 березня (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Чергова пожежа на Осокорках. Гасити почали досить оперативно", - повідомив киянин Ярослав Андрєєв.

Пожежа на Осокорках

Що там знаходиться?

Додамо, що у дачному районі Осокорки на лівому березі Дніпра біля Південного мосту у Києві немало людей живуть цілий рік.

Вартість повноцінного будинку тут на 100 кв. м коливається в межах 120-150 тис. доларів.

Але, як показує практика, у цьому мікрорайоні будинки переважно з більшими метражами. Також цей мікрорайон облюбували для своїх особняків чиновники і багатії.