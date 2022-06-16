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Как летом при использовании кондиционера снизить счета за электроэнергию

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 22:41
Как летом при использовании кондиционера снизить счета за электроэнергию Фото: какие функции кондиционера помогают тратить меньше электроэнергии (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В летнее время спастись от жары и создать комфортную температуру в доме может помочь кондиционер. А некоторые "хитрости" в его применении позволят избежать большего расхода электроэнергии, и соответственно снизить счета в платежках.

На что следует обращать внимание при выборе устройства и какие особенности использования для экономии - читайте в материале ниже.

Если у вас нет кондиционера дома, но вы намерены его приобрести, то предпочтения лучше отдавать при выборе инверторным устройствам, рекомендуют в компании-поставщике электроэнергии YASNO.

Такие кондиционеры не выключаются, но переходят в режим пониженной мощности, когда в помещении достигается требуемая температура.

Рекомендуют не держать окна и межкомнатные двери открытыми во время работы кондиционера - их лучше плотно закрывать, чтобы не оплачивать охлаждение воздуха на улице.

Создать в квартире приятную прохладу и экономить на работе кондиционера можно, установив жалюзи, или заклеив окна специальной пленкой, которая отражает свет и тепло.

Влажная уборка также дополнительно охлаждает комнаты в квартире, соответственно включать кондер можно будет реже.

Рекомендуется использовать функции "Эко" кондиционера. Так, например, в ночное время переводить в режим "Sleep", при котором снижается уровень шума и расхода электричества.

Если воздух в доме хорошо кондиционировать, можно предотвратить больший расход электроэнергии другими бытовыми приборами. В частности, холодильник может вдвое увеличить потребление электричества, когда температура в помещении превышает 30 градусов.

Если у вас двухзонный счетчик, лучше включать самые энергоемкие приборы в период с 23:00 до 07:00, когда действует "ночной тариф", и плата за свет снижается вдвое.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие способы помогут охладить дом без кондиционера.

А также писали о правилах, как можно экономить на электроэнергии во время войны.

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