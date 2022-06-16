Як влітку при використанні кондиціонера знизити рахунки за електроенергію

У літню пору врятуватися від спеки і створити комфортну температуру в будинку може допомогти кондиціонер. А деякі "хитрощі" в його застосуванні дозволять уникнути більшої витрати електроенергії, і відповідно знизити рахунки в платіжках.

На що слід звертати увагу при виборі пристрою та які особливості використання для економії - читайте в матеріалі нижче.

Якщо у вас немає кондиціонера вдома, але ви маєте намір його придбати, то перевагу краще віддати при виборі інверторним пристроям, рекомендують в компанії-постачальнику електроенергії YASNO.

Такі кондиціонери не вимикаються, а переходять в режим зниженої потужності, коли в приміщенні досягається необхідна температура.

Рекомендують не тримати вікна і міжкімнатні двері відкритими під час роботи кондиціонера - їх краще щільно закривати, щоб не оплачувати охолодження повітря на вулиці.

Створити у квартирі приємну прохолоду й економити на роботі кондиціонера можна, встановивши жалюзі, або заклеївши вікна спеціальною плівкою, яка відбиває світло і тепло.

Вологе прибирання також додатково охолоджує кімнати у квартирі, відповідно включати кондьор можна буде рідше.

Рекомендується використовувати функції "Еко" кондиціонера. Так, наприклад, в нічний час переводити в режим "Sleep", при якому знижується рівень шуму і витрати електрики.

Якщо повітря в оселі добре кондиціонувати, можна запобігти більшій витраті електроенергії іншими побутовими приладами. Зокрема, холодильник може вдвічі збільшити споживання електрики, коли температура в приміщенні перевищує 30 градусів.

Якщо у вас двозонний лічильник, краще включати найбільш енергоємні прилади в період з 23:00 до 07:00, коли діє "нічний тариф", і плата за світло знижується вдвічі.