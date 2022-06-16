ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як влітку при використанні кондиціонера знизити рахунки за електроенергію

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 22:41
Як влітку при використанні кондиціонера знизити рахунки за електроенергію Які функції кондиціонера допомагають витрачати менше електроенергії (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У літню пору врятуватися від спеки і створити комфортну температуру в будинку може допомогти кондиціонер. А деякі "хитрощі" в його застосуванні дозволять уникнути більшої витрати електроенергії, і відповідно знизити рахунки в платіжках.

На що слід звертати увагу при виборі пристрою та які особливості використання для економії - читайте в матеріалі нижче.

Якщо у вас немає кондиціонера вдома, але ви маєте намір його придбати, то перевагу краще віддати при виборі інверторним пристроям, рекомендують в компанії-постачальнику електроенергії YASNO.

Такі кондиціонери не вимикаються, а переходять в режим зниженої потужності, коли в приміщенні досягається необхідна температура.

Рекомендують не тримати вікна і міжкімнатні двері відкритими під час роботи кондиціонера - їх краще щільно закривати, щоб не оплачувати охолодження повітря на вулиці.

Створити у квартирі приємну прохолоду й економити на роботі кондиціонера можна, встановивши жалюзі, або заклеївши вікна спеціальною плівкою, яка відбиває світло і тепло.

Вологе прибирання також додатково охолоджує кімнати у квартирі, відповідно включати кондьор можна буде рідше.

Рекомендується використовувати функції "Еко" кондиціонера. Так, наприклад, в нічний час переводити в режим "Sleep", при якому знижується рівень шуму і витрати електрики.

Якщо повітря в оселі добре кондиціонувати, можна запобігти більшій витраті електроенергії іншими побутовими приладами. Зокрема, холодильник може вдвічі збільшити споживання електрики, коли температура в приміщенні перевищує 30 градусів.

Якщо у вас двозонний лічильник, краще включати найбільш енергоємні прилади в період з 23:00 до 07:00, коли діє "нічний тариф", і плата за світло знижується вдвічі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які способи допоможуть охолодити будинок без кондиціонера.

А також писали про правила, як можна економити на електроенергії під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки Електроенергія
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими