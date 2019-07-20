Лето снова ожило: синоптик порадовала украинцев теплым прогнозом

Погода в Украине в воскресенье обрадует не всех жителей страны
Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, начнет улучшаться в большинстве регионов. Об этом Наталка Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим - температура составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов. Лето снова ожило", - отметила эксперт.
Дожди с грозами ожидаются на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области. На остальной территории будет сухо и солнечно.
В Киеве вероятен дождь с грозой. Температура воздуха будет достигать от +26 до +29 градусов.
Напомним, что ранее украинцам рассказали о погоде на выходные.
Мы писали, что синоптик дала прогноз погоды в день выборов в Верховную Раду 21 июля.