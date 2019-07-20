Літо знову ожило: синоптик порадувала українців теплим прогнозом

Погода в Україні на неділю обрадує не всіх жителів країни
Погода в Україні в неділю, 21 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів. Про це Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим - температура складе +25 +30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів. Літо знову ожило", - зазначила експерт.
Дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі України, а також у Вінницькій області. На решті території буде сухо і сонячно.
У Києві вірогідний дощ з грозою. Температура повітря буде досягати від +26 до +29 градусів.
Нагадаємо, що раніше українцям розповіли про погоду на вихідні.
Ми писали, що синоптик дала прогноз погоди в день виборів у Верховну Раду 21 липня.