Лето будет ужасным: синоптики напугали прогнозом погоды в Украине

Погода в Украине будет аномальной на протяжении всего 2020 года и синоптики сделали прогнозы о том, что ждет украинцев летом. По предварительным прогнозам, лето в Украине будет сухим и жарким. И это может привести к проблемам с урожаем.

Как рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, в Украине катастрофически поднимается температура не только летом, но и зимой.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", - отметил синоптик и предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах, а к жаркому и сухому лету – стоит привыкать.

Как отметил народный синоптик Назарий Данилюк, лето в Украине начнется рано, еще в мае и оно будет омрачаться периодическими природными катаклизмами.

В июне украинцев ждут сильные дожди и штормовой ветер, которые сбавят обороты только во второй половине месяца. Июль также начнется с ливней и резких перепадов температур, но середина месяца будет сухой и очень жаркой во всех областях страны.

Конец лета будет нестабильным, в августе ожидаются сильные перепады температур, возможны ураганы и затяжные дожди. И похолодание начнется уже во второй половине месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали тревожный прогноз погоды в Украине на весну.