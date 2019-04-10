Лето 2019: синоптики предупредили о сюрпризах погоды

Погода в Украине летом 2019 года будет очень капризной и синоптики рекомендуют учитывать ее сюрпризы при планировании отпуска и каникул. Об этом пишет "1+1".

Погода летом ожидается с сюрпризами и по мнению экспертов, самый теплый сезон в этом году сократится до двух месяцев. Сухая летняя погода установится только во второй половине июня и уже к середине августа лето практически закончится.

Июнь 2019 года будет прохладным. По прогнозам синоптиков, средняя температура в западных областях будет от +15 до +17 градусов. На востоке страны и в центре будет немного теплее, от +17 до +19 градусов.

Погода в Украине летом 2019 года (pixabay.com)

Первая половина лета будет наполнена шквальными ветрами, дождями, ливнями и грозами. Для аграриев и любителей дач такая погода будет вполне комфортная, а вот для отдыха с детьми на море – не очень.

Во второй половине июля существенно потеплеет и установится сухая солнечная погода. Конец июля и начало августа в Украине будут жаркими и сухими. А после 15-го августа температура постепенно начнет опускаться и осень начнется еще до конца календарного лета. По данным синоптиков, она будет ранняя и затяжная.

Лето 2019 года будет совсем коротким (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики напугали украинцев неутешительным прогнозом на весну и лето 2019 года.

А также рассказывали о том, что синоптик предупредила об ухудшении погодных условий 11 апреля.