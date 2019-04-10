Идет похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погодных условий

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг огорчит жителей почти всех регионов

Погода в Украине будет ухудшаться в ближайшие несколько дней, а температура воздуха начнет стремительно опускаться, в некоторых районах даже возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, ухудшится. Диденко прогнозирует, что в стране станет больше дождей, а в некоторых регионах пройдут грозы. Кроме того, существенно опустится температура воздуха везде, кроме восточных областей.

"11 апреля дождей станет больше. Выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически везде. На юге, в центре и на востоке вероятны грозы. В западных областях будет холоднее, +8 +13 градусов. На севере +11 +16 градусов, в южной части и на востоке +16 +22 градуса. Юго-восточный ветер предполагается порывистым", - предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 11 апреля будет влажно, периодически будет идти дождь, периодически будут просветления. Температура воздуха ночью +6 +9 градусов, днем +12 +14 градусов.

Диденко предупредила, что в начале следующей недели возможно существенное понижение температуры и даже заморозки.

"По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять", - сообщила синоптик и порекомендовала украинцам дышать свежим воздухом и ловить солнышко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам синоптики пообещали аномальную жару и рассказали, что весна наступает слишком быстро.

А также рассказывали о том, что на Украину надвигается весенняя стихия и синоптики прогнозируют первые грозы.